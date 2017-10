Pedro Emanuel já não é treinador do Estoril-Praia

Técnico não resistiu a uma série de oito derrotas consecutivas.

Por Lusa | 18:27

O treinador Pedro Emanuel deixa o comando técnico do Estoril-Praia, com o clube da I Liga de futebol a anunciar este sábado ter chegado a acordo "para a cessação de funções"."A Estoril Praia SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Pedro Emanuel para a cessação de funções enquanto treinador da equipa. Com ele saem também os adjuntos Virgílio Fernandes e Rui Gomes", refere a nota publicada na página oficial do clube O Estoril-Praia, que perdeu todos os jogos, oito entre Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal, desde 19 de agosto, há pouco mais de dois meses, refere ainda que o "percurso comum" chega ao fim, e deseja as maiores felicidades ao técnico.