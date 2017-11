Comentador e ex-diretor da BTV teve acesso a auditorias trimestrais do conselho fiscal da Federação.

O comentador e ex-diretor da BTV, Pedro Guerra, teve acesso a documentos internos da Federação Portuguesa de Futebol, avança esta quarta-feira a revista Sábado.



Segundo aquela publicação, Pedro Guerra recebia documentos com as auditorias trimestrais da FPF através de um "espião".



Tais documentos, que não eram de divulgação pública, foram entregues ao comentador por Horácio Piriquito, gestor e membro do Conselho Fiscal da Federação.



