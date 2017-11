Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Lamy sagra-se campeão mundial de resistência

Piloto português venceu as 6 Horas do Bahrain.

O piloto português Pedro Lamy, ao lado do austríaco Mathias Lauda e do canadiano Paul Dalla Lana, sagrou-se este sábado campeão mundial de resistência de 2017, na categoria LM GTE AM, ao vencer as 6 Horas do Bahrain.



Ao volante de um Aston Martin, Lamy, Lauda e Lana terminaram a nona e última prova do Mundial no 21.º lugar da classificação geral, mas no primeiro em LM GTE AM, a quarta categoria do campeonato, conquistando a quarta vitória da época.



A equipa composta pelos alemães Christian Ried e Marvin Dienst e o italiano Matteo Cairoli, ao volante de um Porsche, que ocupava o segundo lugar do campeonato à partida para a última corrida do ano, não foi além do quarto lugar na categoria.