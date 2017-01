Madeira Rodrigues é, para já, o único a disputar a presidência do Sporting com Bruno de Carvalho

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à Presidência do Sporting, vai apresentar esta quarta-feira, pelas 22h30, na CMTV os trunfos para derrotar o atual Presidente dos leões, Bruno de Carvalho.

Depois de ter assumido que não conta com Jorge Jesus para o comando técnico, caso ganhe as eleições, Madeira Rodrigues vai revelar, na CMTV, o que pretende para o futebol do Sporting.

João Ferreira, José Manuel Freitas e Paulo Futre recebem Madeira Rodrigues esta quarta-feira à noite na CMTV.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito