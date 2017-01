Pedro Madeira Rodrigues esta noite na CMTV

O candidato à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues, está na noite desta quarta-feira no canal líder para ser entrevistado e os leitores do Correio da Manhã também pode enviar as suas perguntas ao homem que quer derrubar Bruno de Carvalho.

É às 22h30 na CMTV que João Ferreira, José Manuel Freitas e Paulo Futre recebem Madeira Rodrigues para o exame decisivo no Sporting.

