Pedro Madeira Rodrigues quer auditoria no Sporting a negócios com jogadores

Ex-candidato à presidência dos 'leões' realça a necessidade de serem auditadas as transações envolvendo Cissé, Tanaka, Montero, Bruno César e Alan Ruiz.

21:06

O ex-candidato à presidência do Sporting Pedro Madeira Rodrigues reiterou hoje a necessidade de uma "auditoria independente e especializada em deteção de fraudes" no clube, incidindo em "casos concretos de transferências de jogadores" de futebol.



Em comunicado, Pedro Madeira Rodrigues especificou a necessidade de serem auditadas as transações envolvendo Cissé, Tanaka, Montero, Bruno César e Alan Ruiz, dos quais apenas os dois últimos ainda fazem parte do plantel da equipa da I Liga portuguesa.



"De que tem medo Bruno de Carvalho? Qual a razão do medo de uma auditoria que mostre de forma clara, transparente e independente que ele não se aproveitou do Sporting para fazer dinheiro? (...) Este é o momento para Bruno de Carvalho mostrar a pessoa séria que afirma ser", sublinhou.



Para o adversário de Bruno de Carvalho nas últimas eleições para a presidência do Sporting, os sócios do clube "têm o direito de saber o tipo de negócios" que os dirigentes fazem em nome do clube.



"Será que Bruno de Carvalho não percebe que, e apesar de eu ter lutado para que tal não acontecesse, é ainda presidente do Sporting Clube de Portugal e que uma suspeita sobre ele é uma suspeita sobre o nosso clube?", questionou.



Bruno de Carvalho foi reeleito presidente do Sporting em eleições realizadas a 05 de março deste ano com 86,13 por cento dos votos, num ato eleitoral em que Pedro Madeira Rodrigues obteve 9,49 por cento do sufrágio.