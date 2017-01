Pedro Pereira no Benfica para substituir Semedo

Os moldes desta contratação são semelhantes aos da de Grimaldo, no mesmo período da época passada. O lateral chegou bem referenciado, mas sem perspetivas de assumir o lugar ocupado por Eliseu. Rui Vitória foi lançando o espanhol gradualmente - 2 jogos na Liga e 3 na Taça da Liga - para promover o crescimento de um jovem em que queria apostar em definitivo esta época. Certo é que até à lesão, em novembro, o lateral era titular indiscutível e um dos jogadores em foco no plantel.

Pedro Pereira foi contratado pelo Benfica para precaver a mais do que provável saída de Nélson Semedo no final da época, apurou o CM.Na base da aposta no jovem de 19 anos, que chegou ontem a Lisboa, está a vontade de Rui Vitória de trabalhar já com uma pérola que quer lapidar até ao arranque da próxima temporada. Numa operação de futuro, o treinador procura integrar o lateral ainda no decorrer da presente época para reforçar a aposta na seguinte.O internacional sub-19 chega para concorrer diretamente com Nélson Semedo e André Almeida na lateral direita, mas não se espera que roube a titularidade ao nº 50, que tem propostas para sair no verão. Ainda assim, o ex-jogador da Sampdoria tem características que Rui Vitória valoriza na posição, destacando-se a capacidade de dar profundidade ao flanco e a força física.