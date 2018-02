Pedro Pinto deixa cargo na UEFA

Diretor-geral de comunicação da UEFA quer regressar a Portugal.

12:43

Pedro Pinto, diretor-geral de comunicação da UEFA, vai deixar o cargo. Segundo avança o Record, o português pretende regressar ao país em março e, para tal, vai abandonar o cargo que o mantém em Nyon e assumir o papel de consultor externo do organismo.



Numa nota citada pela UEFA, o presidente do organismo que tutela o futebol europeu, Aleksander Ceferin, garante perceber "o desenjo de regressar a casa" de Pedro Pinto, esperando continuar a contar com a sua "cooperação no futuro".



Já o português garante ter sido uma "honra e privilégio" servir "o Conselho de Administração do futebol europeu nos últimos quatro ano".



"Quero agradecer aos dirigentes da UEFA e ao presidente pelo apoio que recebi durante o tempo em que estive na organização. Depois de muitos anos a viver e a trabalhar no estrangeiro, decidi voltar a casa para estar mais perto da família", remata Pedro Pinto.