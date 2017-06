O tenista português Pedro Sousa apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do 'qualifying' de Wimbledon, ao derrotar o italiano Alessandro Giannessi, primeiro cabeça de série.



Pedro Sousa, atual 153.º do 'ranking' mundial, superou o jogador transalpino, 100.º da hierarquia mundial, em três 'sets', com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em 1:32 horas.



Na próxima ronda, o jogador luso vai medir forças com o canadiano Steven Diez, número 223 do mundo.









Depois da eliminação hoje de João Domingues, 201.º do 'ranking' mundial, que perdeu frente ao russo Andrey Rublev, o torneio londrino, terceiro 'Grand Slam' da temporada, tem ainda João Sousa já apurado para o quadro principal.

