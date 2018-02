Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelotão da Volta ao Algarve na estrada com quatro anteriores vencedores

Ligação entre Albufeira e Lagos vai ser feita por 175 ciclistas.

09:12

A 44.ª Volta ao Algarve arranca esta quarta-feira com uma ligação entre Albufeira e Lagos e um pelotão de 175 ciclistas, entre os quais os vencedores de seis das últimas sete edições, que procuram suceder ao esloveno Primoz Roglic.



À partida para os primeiros 192,6 quilómetros da mais importante prova internacional em Portugal vão estar o britânico Geraint Thomas (Sky), vencedor em 2015 e 2016, o australiano Richie Porte (BMC), campeão em 2012, o alemão Tony Martin (Katusha-Alpecin), que conquistou a prova em 2011 e 2013, e o polaco Michael Kwiatkowski (Sky), vencedor em 2014.



A primeira etapa é propícia a um final em 'sprint', apesar de os corredores terem de passar duas contagens de categoria, na Aldeia dos Matos (43,9 quilómetros) e na Eira da Cevada (84,6), mas ainda longe da meta.



Com a partida prevista para as 12h15, na Avenida das Descobertas, já depois de terem passado pela primeira dificuldade da prova, os corredores vão disputar em Loulé (69,6 quilómetros) a primeira meta volante.



A segunda meta volante está instalada aos 176,8 quilómetros, em Odiáxere, devendo os ciclistas chegar a Lagos, onde está instalada a meta, por volta das 17h00.



Ao contrário do que aconteceu em 2017, este ano a 'Algarvia' não vai ter bonificações de segundos nem nas metas volantes nem na meta.