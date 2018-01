Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penáltis de CR7 acalmam Real Madrid

Merengues golearam o Valência e aproximaram-se do 3º lugar.

Por Raul Teixeira | 10:10

O Real Madrid foi este sábado ao Estádio Mestalla golear o Valência, por 4-1, no regresso aos golos de Cristiano Ronaldo.

Os merengues aproximaram-se assim de um concorrente direto (terceiro lugar) após a frustração de terem sido eliminados da Taça do Rei, a meio da semana, diante do Leganés.



Ronaldo abriu o marcador e pouco depois bisou na partida ao converter duas grandes penalidades, registando o 100º golo de penálti na carreira. Gonçalo Guedes foi titular mas saiu ao intervalo, devido a lesão. Santi Mina ainda reduziu quando a equipa da casa tentava relançar o jogo, no segundo tempo, mas o brasileiro Marcelo e o alemão Toni Kroos fizeram os restantes tentos para a turma do técnico Zinedine Zidane, confirmando a goleada ao terceiro classificado da Liga.



"Vitória importante. Juntos vamos continuar a ganhar!", escreveu Ronaldo nas redes sociais depois do encontro e de bisar pelo segundo jogo consecutivo (leva oito golos na Liga).



A faltarem 17 jornadas para o final do campeonato, e já com poucas aspirações ao título, o Real Madrid está agora a 16 pontos do líder Barcelona, que só este domingo entra em campo.