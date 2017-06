Pentacampeã Vanessa Fernandes desiste no regresso ao Europeu de triatlo

No sábado disputa-se a prova de elites masculina, com a presença de João Pereira, João Silva, Miguel Arraiolos e Gaspar Pedro Afonso.



"Estou novamente num campeonato da Europa desta vez a competir de forma totalmente diferente. A minha expectativa passa por desfrutar e continuar o meu legado", explicou.

A portuguesa Vanessa Fernandes, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Pequim2008, desistiu esta sexta-feira no campeonato da Europa de triatlo, que venceu por cinco vezes e a que regressou após oito anos de ausência.A triatleta portuguesa, única representante lusa na prova feminina, desistiu após a etapa de natação, com a britânica Jessica Learmonth a conquistar a prova, em 01:57.50 horas, e a compatriota Sophie Coldwell em segundo, 15 segundos depois.A portuguesa, que se sagrou pentacampeã continental entre 2004 e 2008, além de ter sido campeã do mundo em 2007, tinha dito na quinta-feira à Lusa que a participação no Europeu acontecia "de forma totalmente diferente".