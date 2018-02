Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Pentacampeonato doa a quem doer”, diz Luís Filipe Vieira

Líder do Benfica não poupa oposição e rivais, garantindo que vai manter o rumo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Queremos o pentacampeonato, doa a quem doer." Foi esta a mensagem de Luís Filipe Vieira aos sócios do Benfica na inauguração da casa do clube em Braga.



O presidente do Benfica optou por um discurso de união, não poupando a oposição e os rivais. "Vamos ter pedalada até ao fim do campeonato", disse Luís Filipe Vieira, para logo acrescentar: "Esta semana assistimos a episódios absurdos e lamentáveis [desconto de nove minutos no jogo Tondela-Sporting e o golo em posição irregular no Estoril-FC Porto]. Não calaremos a nossa voz."



O líder dos encarnados garante também que não vai alterar o rumo e que a primeira tranche de 100 milhões, dos 400 milhões de euros do contrato com a NOS, vai ser para "abater o passivo do clube". Fez mesmo um apelo aos rivais, que beneficiaram com o vantajoso acordo do Benfica, para "pensarem também em liquidar as suas dívidas" com essas verbas.



Vieira lamentou a falta de confiança de alguns benfiquistas e dos rivais, que tentam manchar o seu trabalho com os casos dos "mails e vouchers". "Mentiram e difamaram a instituição Benfica. Vamos desmontar essas acusações em local próprio, nos tribunais.



O processo dos vouchers foi arquivado e nos mails, o único crime que foi provado é o de roubo de correspondência de uma década do clube", referiu Vieira, enaltecendo a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que proibiu a divulgação de novos mails: "Uma decisão que vem pôr fim a um crime. É como roubarem um carro e andarem a passear nele à nossa frente."



Acordo com Jesus

Foi ontem divulgada uma parte do acordo entre Jorge Jesus e o Benfica. O técnico pedia o pagamento de um mês de salário e o clube uma indemnização de 14 milhões de euros. "As partes desistiram dos pedidos formulados", pode ler-se.



Vitória pede bom senso na arbitragem

"Foi uma semana conturbada. É fundamental que os árbitros entendam que as decisões tomadas têm de ter um rigor enorme. Não aceito facilmente decisões tomadas com negligência e leviandade", disse ontem Rui Vitória, técnico do Benfica, na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Paços de Ferreira.



O treinador dos encarnados defende que protocolo do vídeo-árbitro deve ser quebrado, se assim se justificar, de forma a evitarem-se mais erros: "Há treinadores e jogadores que podem ser despedidos por causa de erros do VAR. É preciso refletirmos e pensarmos. Se é preciso ir mais vezes ao monitor, vamos. Se é preciso falar mais, falamos. Não vamos andar atrás do protocolo. É preciso tomar medidas."



Quanto ao jogo diante dos castores, 15º classificados do campeonato português, Rui Vitória prefere deixar a pressão do lado da equipa da casa: "Falta um conjunto de batalhas e temos de ir vencendo. Os pontos são importantes para todas as equipas, os objetivos é que diferem. Eles vêm de três derrotas e precisam de pontuar."



O encontro Paços de Ferreira-Benfica está marcado para hoje, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel.



PORMENORES

Parks e Willock nos eleitos

O médio Keaton Parks e o extremo Chris Willock, que têm estado ao serviço da equipa B, são as principais novidades na lista de 20 convocados do Benfica para o jogo de hoje com o Paços de Ferreira, na Mata Real.



Júlio César e a... novela

Júlio César comparou o Benfica a uma novela, numa entrevista ao ex-jogador Zico: "É cultural, uma filosofia de gestão. É como a novela ‘Malhação’, que prepara um ator para a novela das oito. Na Europa, o Benfica é que prepara um jogador para dar o salto. Assim consegue ‘fazer caixa’ e pagar o passivo, que é o objetivo", disse.



Campeão das multas

O Benfica é o campeão das multas por comportamentos incorretos dos adeptos, cujo o valor ascende a 112 476 euros. O FC Porto é o segundo com 108 877 euros. Só frente ao Portimonense, as águias pagaram 12 810 euros.



Luisão: "Gosto de ajudar"

Luisão esteve presente em Almada numa ação da Fundação Benfica, em que manifestou ser um privilegiado por representar um clube como o da Luz. Diz que é um bom líder, pois "gosta de ajudar os companheiros".