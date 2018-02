Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pepa quer Tondela a jogar de forma "titânica" frente ao Sporting

Partida está marcada para as 20h00 desta segunda-feira em Tondela.

O treinador do Tondela disse este domingo que a sua equipa vai "ser humilde" e "respeitar o Sporting", mas que o jogo "é para ganhar", na receção de segunda-feira aos 'leões', na 23.ª jornada da I Liga de futebol.



"Temos que enfrentar o Sporting de uma forma titânica", disse Pepa na antevisão ao jogo, acrescentando: "Temos noção da dificuldade que vamos ter pela frente, mas também temos noção da competitividade este ano na Liga e cada ponto perdido nesta caminhada para nós será uma `pedra no sapato´, assim como para o Sporting, que também não pode perder pontos."



Pepa diz que o Sporting é uma equipa "forte, com muita qualidade, que pressiona muito" e antevê um jogo "intenso" e com mais bola do lado dos 'leões', mas considera ser um tipo de jogo contra o qual a sua equipa se sente confortável.



Sem negar algum favoritismo para o adversário, um candidato ao título, Pepa desvaloriza a questão: "Somos um grupo humilde, que não tem problemas em por vezes não ter tanta bola, mas isso deixa-nos confortáveis, porque nos obriga a estar num registo de organização defensiva que gostamos."



"Somos uma equipa `hardcore´, de `pé na chapa´, e quando não o somos e nos falta intensidade, somos uma equipa banal, por isso, temos que ser iguais a nós próprios para conseguir pontuar frente a uma equipa como o Sporting", disse.



O Tondela, 11º. classificado com 25 pontos, recebe o Sporting, terceiro com 53, em jogo marcado para as 20h00 de segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela.