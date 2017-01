Está encontrado o novo treinador do Tondela

O Tondela anunciou esta terça-feira a contratação do treinador Pepa, que sucede a Petit no comando técnico do 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol.



"A CD Tondela - Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com Pedro Filipe que, a partir desta quarta-feira, assume as funções de treinador principal da equipa profissional. Pepa, como é conhecido no futebol, tem 36 anos e uma carreira já ligada também ao CD Tondela, no qual esteve em 2010/11 como treinador adjunto", lê-se no comunicado do clube tondelense.



O antigo avançado de Benfica, Lierse, Varzim, Paços de Ferreira e Olhanense iniciou a carreira de treinador nos escalões de formação de Sacavenense, Odivelas, Taboeira e Benfica, além da passagem pelo Tondela, tendo, em seniores, orientado Sanjoanense, Feirense e Moreirense, este até à 10.ª jornada da presente edição do campeonato.









O próximo treino do Tondela está agendado para as 15:30 de hoje e ainda será orientado pelos adjuntos de Petit, com Pepa a orientar o primeiro treino na quarta-feira.



O Tondela anunciou na segunda-feira a rescisão de contrato com o treinador Petit, que deixou o clube 'beirão' com 10 pontos, depois da 16.ª jornada.



Os 'auriverdes' contam com duas vitórias na prova, frente ao Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, ambas por 2-1, e quatro empates: com o Chaves (1-1), FC Porto (0-0), Sporting (1-1) e Boavista (1-1).



Depois da derrota do último domingo, por 2-1, frente ao Arouca, Petit pediu a demissão, que a direção do Tondela acabou por aceitar, depois de "alguma resistência e ponderação".



Petit tinha assumido o comando técnico do Tondela há 13 meses, tendo ajudado a assegurar a permanência do clube 'beirão' na I Liga de futebol em ano de estreia.



Em meados de maio do ano passado, após ter garantido a manutenção, Petit tinha renovado contrato com o Tondela por duas épocas, até 2018.



A nota do clube 'auriverde' não revela a duração do contrato com Pepa, nem o nome dos restantes elementos da equipa técnica, que ainda vão ser definidos pelo clube e pelo novo treinador.O próximo treino do Tondela está agendado para as 15:30 de hoje e ainda será orientado pelos adjuntos de Petit, com Pepa a orientar o primeiro treino na quarta-feira.O Tondela anunciou na segunda-feira a rescisão de contrato com o treinador Petit, que deixou o clube 'beirão' com 10 pontos, depois da 16.ª jornada.Os 'auriverdes' contam com duas vitórias na prova, frente ao Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, ambas por 2-1, e quatro empates: com o Chaves (1-1), FC Porto (0-0), Sporting (1-1) e Boavista (1-1).Depois da derrota do último domingo, por 2-1, frente ao Arouca, Petit pediu a demissão, que a direção do Tondela acabou por aceitar, depois de "alguma resistência e ponderação".Petit tinha assumido o comando técnico do Tondela há 13 meses, tendo ajudado a assegurar a permanência do clube 'beirão' na I Liga de futebol em ano de estreia.Em meados de maio do ano passado, após ter garantido a manutenção, Petit tinha renovado contrato com o Tondela por duas épocas, até 2018.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito