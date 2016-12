Pepe e Fábio Coentrão regressam aos treinos sem limitações

De fora das opções do treinador francês Zinedine Zidane estão Lucas Vázquez e Mateo Kovacic, que deverão falhar o primeiro jogo dos 'merengues' em 2017, frente ao Sevilha, para os oitavos de final da Taça do Rei.

Os futebolistas portugueses Pepe e Fábio Coentrão regressaram hoje aos treinos do Real Madrid sem limitações, recuperados dos problemas musculares.Após o regresso aos trabalhos depois da pausa natalícia, a 27 de dezembro, o defesa central e o lateral esquerdo cumpriram três sessões à margem do plantel, mas hoje voltaram a trabalhar com o resto da equipa.Após quatro dias no ginásio, Sérgio Ramos subiu ao relvado, mas para cumprir um plano individual de recuperação dos problemas musculares que o afetam, ao lado do preparador físico Javier Mallo.