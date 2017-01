Pepe falha treino do Real Madrid devido a lesão

Pepe falhou em dezembro passado o Mundial de clubes, que o Real Madrid venceu, por problemas musculares.

O futebolista internacional português Pepe, que esta terça-feira falhou o treino do Real Madrid, tem uma lesão de grau dois no gémeo da perna esquerda, anunciou o clube madrileno."Após os exames realizados ao nosso jogador Pepe no hospital Universitário Sanitas La Moraleja, foi-lhe diagnosticada uma lesão de grau 2 no gémeo da perna esquerda. Pendente de evolução", refere um comunicado do clube.Depois na passada sexta-feira ter regressado aos treinos sem limitações, o defesa central falhou o treino de hoje por, aparentemente, se ter ressentido de problemas musculares.