Perdas milionárias com saída de Ronaldo do Real Madrid

As acusações de fraude fiscal a jogadores de topo que militam no campeonato espanhol - para além de Ronaldo, também Messi, que ainda não renovou com o Barcelona - estão a preocupar os responsáveis do organismo que gere o futebol em Espanha. Sem as estrelas Ronaldo e Messi, a perda milionária seria a dobrar.



Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, já assumiu publicamente que perder Ronaldo seria uma "perda irreparável" para o futebol de Espanha e acredita que o craque luso está inocente em relação à alegada fuga ao fisco espanhol em 14,8 milhões de euros. No entanto, já é conhecida a intenção do jogador abandonar o Real Madrid.As acusações de fraude fiscal a jogadores de topo que militam no campeonato espanhol - para além de Ronaldo, também Messi, que ainda não renovou com o Barcelona - estão a preocupar os responsáveis do organismo que gere o futebol em Espanha. Sem as estrelas Ronaldo e Messi, a perda milionária seria a dobrar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid está a fazer soar o alarme na Liga espanhola, uma vez que representaria uma perda de muitos milhões de euros, no que diz respeito às receitas com as vendas dos direitos televisivos.O contrato atual está em vigor até 2018 e vale 1,6 mil milhões de euros. Mas se o português decidir abandonar o futebol do país vizinho, o lucro televisivo proveniente do mercado asiático (rende 124 milhões por ano) pode sofrer uma quebra de 40 por cento, além das perdas noutros mercados internacionais, incluindo o espanhol, de acordo com o ‘El Confidencial’.Nas redes sociais, segundo os números do jornal, 90 por cento dos seguidores de Cristiano Ronaldo estão fora de Espanha, o que comprova que grande parte do mercado de CR7 é internacional.