“Perder para depois ganhar”, diz Abel Ferreira

Técnico recorre à cantora Mariza para inspirar a equipa.

Por Secundino Cunha | 08:21

"O jogo em casa não correu como queríamos, mas temos agora oportunidade para a desforra". Palavras de Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, proferidas ontem na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje, frente ao Ludogorets, na Bulgária.



O técnico foi à canção de Mariza buscar inspiração e assegurou que, "às vezes, é preciso perder para depois se ganhar e, mesmo sem ver, acreditar".



O jogo pode recolocar o Sp. Braga na liderança do grupo C da Liga Europa, liderança perdida precisamente há quinze dias para as "águias verdes" que há seis anos dominam o futebol búlgaro.



"É uma equipa muito poderosa, bem organizada, mas que agora conhecemos melhor do que antes de a defrontarmos em Braga. Estamos conscientes das nossas capacidades, do trabalho que temos realizado e sabemos que temos condições para vencer a partida", afirmou o treinador do Braga.



Quanto ao facto de ter de ver o jogo da bancada, por se encontrar a cumprir castigo pela expulsão no jogo anterior, Abel Ferreira disse que não haverá grandes diferenças.



"Confio na minha equipa técnica e, sobretudo, nos meus jogadores. Eles sabem o que têm de fazer, porque há um trabalho que realizamos todos os dias", assegurou o técnico.



O Sp. Braga deve alinhar hoje com Matheus, Marcelo Goiano, Raúl Silva, Ricardo Ferreira, Jefferson, Esgaio, João Carlos Ferreira, Danilo, Vukcevic, Paulinho e Dyego Sousa.



No comando vai estar o adjunto João Martins.