'Peso pesado' na baliza pode defrontar o Arsenal

Shaw nada teme e já virou fenómeno na Internet. Milhares de pessoas torcem para que o habitual "reserva" consiga entrar em campo e dar espetáculo...apesar dos quilos a mais.Já os adeptos do Sutton United, que está na quinta divisão inglesa, só pensam na enorme tarefa frente ao Arsenal.A equipa não utiliza o guarda-redes com regularidade mas, numa emergência, terá mesmo de contar com Shaw e o melhor é não mencionar o peso do veterano... É que o jogador já foi expulso do clube uma vez precisamente por responder agressivamente a insultos de adeptos relativos à sua figura...

Uma das coisas que mais atrai os fãs de futebol é a imprevisibilidade do resultado... e os momentos brilhantes dos jogadores mais inesperados.É por um desses momentos que espera, certamente, Wayne Shaw, um veterano guarda-redes de 45 anos que representa o Sutton United.Fora de forma, Shaw raramente sai do banco, mas a equipa que representa vai jogar no próximo dia 18 de fevereiro com o gigante Arsenal, uma das equipas mais bem sucedidas do futebol inglês.