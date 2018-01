Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piedade faz sofrer Leão

Jorge Jesus foi obrigado a recorrer à melhor equipa leonina para conseguir levar de vencida o Cova da Piedade.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Jorge Jesus foi obrigado a recorrer aos pesos-pesados do plantel leonino para vencer esta quarta-feira o Cova da Piedade, por 2-1, e garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, em que vai defrontar o vencedor do jogo desta quinta-feira entre o Moreirense e o FC Porto.



A entrada de Rui Patrício e Fábio Coentrão no onze leonino demonstrava o respeito de Jesus para com o adversário. Os leões dominaram o jogo, mas apresentaram um ataque de pólvora seca, com Doumbia a desperdiçar várias ocasiões.



O Cova da Piedade, a ser obrigado a jogar fora e num campo maior como é o Bonfim, apresentou-se aguerrido, concentrado e com um contra-ataque perigosíssimo. Cléo, Robson e Firmino estiveram em destaque. Aliás, as melhores ocasiões de golo da primeira parte foram do Cova da Piedade. Primeiro foi Robson a levar a bola ao poste (11’), após um cruzamento de Cléo, e depois foi Firmino com um remate colocado a atirar a bola à trave. Em ambos os lances, o guarda-redes Rui Patrício já estava batido.



Jesus percebeu as dificuldades e não teve pejo em lançar Bruno Fernandes e Bas Dost após o intervalo. O médio trouxe o óleo que o motor leonino precisava. O futebol tornou-se mais fluido, a explorar as laterais e a cruzar para a área, onde já tinha o holandês como referência.



Acabou por ser Bruno Fernandes a abrir o marcador. Os leões respiraram de alívio, mas por pouco tempo, pois quatro minutos volvidos a equipa piedense empatou por Firmino de grande penalidade.

O Sporting reagiu e foi encostando o Cova da Piedade às cordas. Foi sufocando o adversário até ao golo da vitória de Bas Dost. Triunfo sofrido.



ANÁLISE

Bruno Ribeiro

O técnico do Cova da Piedade montou uma equipa aguerrida e perigosa. Bem organizada, utilizou o contra-ataque como arma. Pode queixar-se de uma bola no poste e outra na trave. E até jogou fora de casa.



Primeira parte leonina

Leões dominaram, mas sem criar perigo. Doumbia desperdiçou várias oportunidades de golo. A equipa sentiu dificuldades e só com os melhores em campo conseguiu resolver este complicado problema.



Bem no penálti

O árbitro Rui Costa teve uma arbitragem positiva. Bem na grande penalidade assinalada contra o Sporting, por mão de André Pinto. No capítulo disciplinar, perdoou um cartão amarelo a Podence, que ceifou um adversário com uma entrada despropositada. Uma noite tranquila.