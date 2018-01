Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peterhansel mais líder no Dakar com abandono de Loeb

Barreda vence quinta etapa nas motos, com luta pela liderança ao rubro.

Por Lusa | 19:07

O piloto francês Stephane Peterhansel (Peugeot) venceu esta quinta-feira a quinta etapa do 40.º Rali Dakar, a última com chegada no Peru, e aproveitou a desistência do colega de equipa e compatriota Sébastien Loeb para consolidar a liderança.



O bicampeão em título, e detentor de 13 triunfos na 'prova rainha' do todo-o-terreno, cruzou os 268 quilómetros cronometrados do dia com 02h51.19 horas, aumentando a vantagem para os adversários diretos nos carros.



O principal rival, e único piloto próximo dos tempos do 'Senhor Dakar', era Loeb, que teve de retirar-se depois de se afundar por duas vezes numa duna na parte inicial da etapa, devido a lesões sofridas pelo copiloto, o monegasco Daniel Elena.



O espanhol Carlos Sainz (Peugeot) é segundo à geral, a mais de 31 minutos, com o holandês Bernhard Ten Brinke (Toyota) a fechar o pódio.



Carlos Sousa, que ficou 'preso' na mesma duna que Loeb, conseguiu ainda assim continuar em prova, mesmo com problemas mecânicos, tendo atravessado um dos 'waypoints' com um atraso superior a cinco horas.



O piloto português, que era 15.º à geral, tem ainda que concluir a tirada desta quinta-feira para poder prosseguir em prova.



Duelo intenso nas motas



Nas motos, o espanhol Joan Barreda (Honda) impôs-se na quinta etapa e continuou a recuperação com vista aos primeiros postos da geral, ao terminar os 266 quilómetros cronometrados em 03:54.42 horas.



O líder da geral, o francês Adrien van Beveren (Yamaha), terminou na quinta posição e cedeu 14.32 minutos para Barreda, que no entanto segue no quarto lugar a 07.33.



O argentino Kevin Benavides (Honda) subiu ao segundo posto ao aproveitar um dia mau do chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que perdeu mais de 28 minutos e é agora nono.



A fechar o pódio está o austríaco Matthias Walkner (KTM), a 1.14 de van Beveren, que lidera depois do abandono do britânico Sam Sunderland (KTM), campeão em título.



A desistência de Sunderland deixou em aberto a luta pelo título de 2018, com os 10 primeiros classificados separados por apenas 25 minutos à saída do deserto do Peru.



O único português ainda em prova é Fausto Mota (Tesla-Tamega Rally), que hoje esteve em bom plano e 'galgou' seis posições na geral, para 57.º.



Na quinta-feira, a sexta etapa, a primeira fora do Peru, sai de Arequipa e termina na capital da Bolívia, La Paz, onde o maior problema será a altitude, que vai chegar aos 3.800 metros, ao longo de uma etapa com 313 quilómetros cronometrados.



SIYF // NFO



Lusa/fim</P>