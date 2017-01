Petit deixa de ser treinador do Tondela

Em meados de maio do ano passado, após ter garantido a manutenção, Petit tinha renovado contrato com o Tondela por duas épocas, até 2018.



"O Tondela lembrará para sempre o trabalho do técnico ao longo do último ano, de onde evidentemente se ressalva a campanha de sucesso que guiou o Tondela à manutenção, e deseja-lhe os maiores e mais sinceros votos de sucessos pessoais e profissionais no prosseguimento da sua carreira. Petit será sempre um orgulhoso auriverde", refere ainda a nota do clube.



O Tondela anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com o treinador Petit, que deixa o clube 'beirão' na 18.ª e última posição da I Liga de futebol.Em comunicado, o Tondela informa que o orientador português tinha pedido a sua demissão no final do jogo de domingo, que o Tondela perdeu em casa por 2-1 com o Arouca, em jogo da 16.ª jornada."Apesar de alguma resistência e ponderação, a gerência da Tondela entendeu aceitar a pretensão de Petit que deixa, com efeitos imediatos, de ser o treinador principal do Tondela", explicou.