Técnico vai ser apresentado esta segunda-feira e deverá assinar até 2019.

11:03

O antigo treinador do Moreirense, Petit, que estava sem clube, vai ser apresentado durante a tarde desta segunda-feira como o novo técnico do Paços de Ferreira.

O treinador deverá assinar até 2019.



De recordar que, no passado sábado, o Paços de Ferreira sofreu uma goleada frente ao FC Porto por (1-6), o que terá levado à saída de Vasco Seabra do clube da Capital do Móvel.



Em atualização