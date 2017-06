Phil Jackson deixa presidência dos New York Knicks

'Jax' chegou a Nova Iorque em 2014, na expectativa de dar continuidade num cargo presidencial à carreira que teve enquanto treinador na NBA, durante a qual conquistou 11 títulos, ao serviço dos Chicago Bulls e dos Los Angeles Lakers.

O antigo treinador Phil Jackson, que conquistou 11 títulos na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), deixou a presidência dos New York Knicks, de comum acordo com os proprietários, anunciou esta quarta-feira o clube nova-iorquino, em comunicado."Após cuidada reflexão e avaliação, concordámos que os New York Knicks devem seguir um caminho diferente", afirmou Jim Dolan, presidente executivo do grupo MSG, casa-mãe da histórica equipa de Nova Iorque.Os donos dos Knicks tinham decidido exercer há apenas dois meses o direito de opção para a continuidade de Phil Jackson - cuja saída tem efeito imediato - por mais dois anos, até 2019.