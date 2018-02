Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Philadelphia Eagles batem Patriots e vencem Super Bowl pela primeira vez

Equipa tornou-se na 20.ª a vencer o jogo de encerramento de cada temporada da NFL desde 1967.

Por Lusa | 03:21

Os Philadelphia Eagles conquistaram pela primeira vez na sua história o Super Bowl, a final do campeonato norte-americano de futebol americano, ao baterem domingo os detentores em título New England Patriots por 41-33, em Minneapolis, Minnesota.



Depois dos desaires em 1981 e 2005, na segunda vez face aos Patriots, os Eagles, que já lideravam ao intervalo por 22-12, tornaram-se a 20.ª equipa a vencer o jogo de encerramento de cada temporada da NFL desde 1967.



O conjunto de Filadélfia negou o que seria o sexto título dos New England Patriots, que poderiam igualar o recorde dos Pittsburgh Steelers.