Philippe Coutinho quer ser português

Jogador do Barcelona pondera pedir nacionalidade portuguesa.

15:22

O jogador brasileiro Philippe Coutinho está a ponderar obter a nacionalidde portuguesa para libertar um dos três lugares "extracomunitários" disponíveis no Barcelona.A informação foi confirmada pelo próprio, numa entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo . Durante a conversa, Coutinho confirmou a possibilidade. "Sim, posso ser comunitário através da minha esposa", disse, relembrando que a sua mulher, Aine, tem passaporte português.Segundo a legislação portuguesa, Philippe Coutinho poderia pedir nacionalidade portuguesa desde que esteja casado com alguém com cidadania lusa por um mínimo de três anos. Ora, o casal Coutinho casou a 12 de dezembro de 2012.Tal cenário não seria, de todo, inédito. Recorde-se que também Suarez, uruguaio, fez o mesmo quando chegou ao Barcelona, em 2014, adquirindo um passaporte italiano graças à mulher, Sofía Balbi.Neste momento, o Barça tem três jogadores extracomunitários: Coutinho, Paulinho e Yerry Mina. Caso Coutinho se torne português, o clube poderá apostar noutro brasileiro, Arthur, para fortalecer a equipa na próxima época.