Phoenix Suns despedem treinador após três derrotas consecutivas no início da NBA

Earl Watson assumiu o cargo de treinador em 2016, após a saída de Jeff Hornacek.

Por Lusa | 12:22

Os Phoenix Suns despediram no domingo o treinador Earl Watson, após três derrotas consecutivas no início da liga norte-americana de basquetebol (NBA).



"Os Phoenix Suns rescindiram com Earl Watson como treinador e será substituído temporariamente por Jay Triano", anunciou um dos adjuntos da equipa de NBA.



Desde o início da temporada, os Phoenix Suns perderam em casa com o Portland (124-76), Lakers (132-130) e fora contra os Clippers, por 130-88.



Earl Watson, que se tornou no treinador a ser despedido mais cedo na história da NBA, assumiu o cargo de treinador em 2016, após a saída de Jeff Hornacek. Durante esse período o técnico dos Suns conquistou 33 vitórias em 118 jogos.



Desde 2010 que os Phoenix Suns não participam nos 'play-offs' e na última temporada terminaram em 15.º na Conferência Oeste com 24 vitórias em 82 jogos.



Na temporada 2012/13, aconteceu algo semelhante com Mike Brown que foi despedido dos Lakers, depois de um mau início de época com apenas uma vitória em cinco jogos.