Piloto Daniel Hegarty morre em acidente no Grande Prémio de Motos de Macau

Britânico despistou-se numa curva do circuito asiático.

Por Lusa | 10:48

O piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), que sofreu este sábado um acidente a meio da prova no Grande Prémio de Motos de Macau, morreu na ambulância, quando seguia para o hospital, anunciou a comissão organizadora do evento.



"É com grande pesar que a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau informa que o corredor britânico sucumbiu aos ferimentos quando seguia na ambulância a caminho do Hospital Conde S. Januário", informou o coordenador da Comissão Organizadora, Pun Weng Kun.



Hegarty, de 31 anos, foi retirado de ambulância depois de, às 16h04 (08h04 em Lisboa), a meio da prova, ter batido na barreira na Curva dos Pescadores, de acordo com o relatório de incidentes da organização.



Segundo Pun, o piloto "sofreu ferimentos graves" e foi de imediato transportado para o hospital.



"A comissão já contactou com a família e membros da equipa de Daniel garantindo que lhes será prestada toda a assistência. A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau manifesta as mais sinceras condolências à família e amigos de Daniel", disse o responsável, numa comunicação à imprensa sem espaço para perguntas.



Esta era a segunda participação de Hegarty no Grande Prémio de Macau.



Momentos antes do início da corrida, o piloto português André Pires tinha anunciado que não ia participar devido a uma avaria no motor.