Piloto Max Biaggi deixa serviço de reanimação do hospital

Na altura, esteve sempre consciente e foi transportado ao hospital de helicóptero.Apesar de nunca ter vencido nenhum Mundial da categoria 'rainha', na altura 500cc (hoje MotoGP), ficou famosa a rivalidade com o seu compatriota Valentino Rossi, ainda a competir no escalão máximo.Mesmo assim, Biaggi venceu 13 grandes prémios em 500cc, terminando por duas vezes em segundo lugar no Mundial.Em 2006, 'transferiu-se' para as superbikes, categoria em que se sagrou campeão mundial em 2010 e 2012.

O piloto italiano Max Biaggi saiu esta segunda-feira do serviço de reanimação do hospital de Roma, onde deu entrada há duas semanas após um acidente num treino de superbikes, no qual fraturou várias costelas."Desta vez, quase perdi. O mais belo presente é deixar a sala de reanimação após 17 dias", escreveu, nas redes sociais, o transalpino, que na segunda-feira completa o 46.º aniversário, num texto celebrado com as hashtags #ritornoallavita (regresso à vida), #paura (medo) e #maxisback (Max está de volta).O seis vezes campeão do Mundo de velocidade foi submetido a duas cirurgias depois de sofrer um trauma torácico e ter partido várias costelas, num despiste a 09 de junho, no circuito Cason de Latina, uns 50 quilómetros a sul de Roma.