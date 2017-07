Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente portista concentra todos os poderes

Pinto da Costa terá de falhar atos burocráticos da SAD, mas vai manter as decisões mais importantes sob a sua alçada.

Por Sérgio Pereira Cardoso, Tânia Laranjo e Silvana Araújo Cunha | 01:34

Pinto da Costa ficará fora de ação durante as próximas semanas, mas garantem fontes próximas do presidente do FC Porto que tal não significa que perca influência nas decisões do clube, muito menos nas que se referem à equipa principal de futebol.



Seguramente, o dirigente portista terá de falhar atos burocráticos em que poderá assumir a pasta da ‘presidência’ da sociedade desportiva (SAD) um dos restantes administradores executivos, Fernando Gomes - visto por muitos como o atual número 2 da estrutura, até por ter a seu cargo a importante pasta financeira -, Adelino Caldeira e Reinaldo Teles, mas, na prática, quem manda, ainda que à distância, é Pinto da Costa.



"O que muda? Nada. Tudo continuará como antes. Não há numero 2, número 3 ou número 4. Isso são fait-divers. Quem manda é o presidente, mesmo que por telefone", referiu ao CM fonte próxima da estrutura dos azuis-e-brancos.



Pinto da Costa leva já 35 anos no comando dos dragões e este mandato terminará em 2020. Mesmo após o enorme susto vivido na madrugada de ontem, uma das primeiras necessidades do dirigente foi saber da atualidade do plantel dos dragões. "Ele está bem humorado, a dizer algumas graças e preocupado com os treinos. A preocupação dele foi saber como correu o treino da tarde. As pessoas vão poder informá-lo sobre isso", referiu Nélson Puga, diretor clínico portista.



A escassez de títulos e o domínio recente do Benfica no futebol nacional têm feito crescer alguma contestação à continuidade de Pinto da Costa. Foi eleito para o 13.º mandato em 2016, embora com a votação mais baixa de sempre.



Comemora 35 anos como presidente

Largos dias têm 100 anos. É uma frase emblemática e também o nome de um dos livros escritos pela mão de Pinto da Costa, num registo autobiográfico da longa carreira como dirigente do FC Porto. Em abril último, atingiu a marca de 35 anos à frente do clube.



Uma presidência marcada por centenas de títulos em várias modalidades - Pinto da Costa recorda sempre o treinador José Maria Pedroto como grande impulsionador de um FC Porto vencedor no futebol. "A pessoa que mais admirei e com quem mais me identifiquei ao longo dos meus 42 anos de dirigismo desportivo", escreveu, então, o líder portista na obra ‘Largos dias têm 100 anos’.



Pelo lado negativo, a presidência de Pinto da Costa tem também sido marcada por polémicas, com destaque para o processo Apito Dourado, que eclodiu em 2004.



Apito Dourado foi fase mais negra

O polémico e mediático processo Apito Dourado, em 2004, que tornou Pinto da Costa arguido, foi a fase mais negra da vida do dirigente dos dragões. Foi ouvido durante várias horas e teve de pagar uma caução de 200 mil euros para não ficar detido preventivamente. As acusações acabaram arquivadas em 2009.