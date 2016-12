Pinto da Costa critica arbitragem do FC Porto-Chaves

O presidente do FC Porto criticou esta segunda-feira, a arbitragem no final do encontro com o Desportivo de Chaves, o qual os 'dragões' estiveram a perder, mas venceram 2-1, na 14.ª jornada da I Liga de futebol.

Pinto da Costa revelou ainda que vai apresentar "uma exposição à comissão de análise de arbitragem, para que diga sobre sua justiça".

"Foi uma vitória difícil, o Chaves criou muitas dificuldades, mas não foi só o Chaves. Naturalmente só vou falar das duas equipas. Sobre a terceira vai ser feita uma exposição à comissão de análise já amanhã (terça-feira), para que diga de sua justiça sobre o que todos vimos, mas não nos compete julgar", sublinhou.



Pinto da Costa disse ainda que "está a ser demasiado" e pronunciou-se sobre os lances que considerou serem mal assinalados, bem como alegadas atitudes de jornalistas durante o encontro, que também considerou menos próprias.



"Vendo os lances, assinalo o golo mal anulado quando o FC Porto perdia por 1-0 e um penálti escandaloso a dois ou três metros do árbitro (Vasco Santos), que não assinalou", disse ainda.









"Os árbitro erram, errar é humano, mas também quando um jogador erra tiram-no da equipa", disse, mostrando-se indignado com o conselho de arbitragem: "Não compreendo como é que o conselho de arbitragem não toma medidas, um dia as pessoas perdem a paciência."



Pinto da Costa escusou-se, no entanto, a comentar as críticas do Sporting.



"Não me vou referir ao que se passa nos outros clubes, não costumo ver os outros jogos, não sei se o Sporting também é prejudicado, mas, se é, tem todo o direito de reclamar", finalizou.



