Pinto da Costa critica quem insiste em desenterrar 'Apito Dourado'

Na homenagem a Fernando Martins, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes destacou um "homem de uma grande fidelidade pelas amizades" e alguém que se "preocupou com o sucesso".



"Tive a ocasião de testemunhar a relação de cordialidade que Fernando Martins mantinha com os presidentes de outros clubes, que entendia como meros adversários desportivos", disse Eanes, cujo 82.° aniversário, hoje celebrado, foi assinalado na cerimónia.



Já Jorge Sampaio, também antigo Presidente da República e que interagiu com Fernando Martins, sobretudo enquanto presidente da Câmara de Lisboa, afirmou: "Nunca o senhor Fernando Martins me perguntou fosse o que fosse da Câmara Municipal de Lisboa. Teve inúmeras ocasiões de me perguntar sobre o processo A ou B e nunca o fez. Isso deu um à vontade muito grande no nosso relacionamento, é um valor de que eu não me esqueço."



O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, marcou também presença na cerimónia, lembrando o início da sua atividade política no Hotel Altis (de que Fernando Martins era proprietário), lembrando a "personalidade cativante" e o "homem muito empreendedor".



"Era uma pessoa com um olhar muito rigoroso sobre as coisas todas. Isso fez dele uma pessoa que tinha condições para ser bem sucedida, porque lutava muito para que isso pudesse acontecer (...) Deu-me palavras de incentivo quando eu estava a começar, eu era um rapaz e sabia bem", disse.



Pela cerimónia passaram ainda personalidades como o antigo presidente do Sporting Sousa Cintra, os ex-ministros Miranda Calha, Mira Amaral e João de Deus Pinheiro ou a atleta Rosa Mota.



Pinto da Costa completou: "E provou-se que ele tinha razão, provou-se que a confiança que ele tinha estava correta e a prova é que foi tudo anulado, foi tudo mesmo, com recursos obrigatórios para a relação, foi tudo arquivado, não tive a mínima pena. Isto demonstra a sua grandeza e a sua amizade. E passados tantos anos ainda há um papagaio avençado, que na televisão permanentemente só fala no 'apito dourado'", disse, sem nomear o alvo das críticas -- "o papagaio é à segunda-feira", referiu apenas.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, criticou esta quarta-feira quem insiste em aludir ao processo 'Apito Dourado', do qual insistiu já ter sido ilibado, aludindo em especial a um "papagaio avençado", que "permanentemente só fala" no caso.Na apresentação do livro 'Fernando Martins, retratos de uma vida', no dia em que o antigo presidente do Benfica completaria 100 anos, Pinto da Costa elogiou o exemplo do dirigente de um clube adversário que se tornou amigo, tecendo comparações com a atualidade."Ele era um homem como infelizmente há poucos. Para mim foi sempre presidente de um clube adversário, nos termos do seu cargo desportivo e do meu, mas nunca presidente de um inimigo", começou por afirmar, exemplificando: "Quando despoletou o famigerado 'apito dourado', entrevistaram o senhor Fernando Martins, que disse isto: 'isso é tudo mentira, não vai dar nada, porque é tudo mentira'."