Pinto da Costa e FC Porto ilibados no processo Apito Final

Federação Portuguesa de Futebol anulou castigos de dois anos de suspensão e perda de 6 pontos.

10:08

O Presidente de FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa e o próprio clube foram ilibados pelo Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol no caso Apito Final. O órgão deu razão ao recurso apresentado pelo dirigente e o clube ao castigo que lhes havia sido aplicado pelo Conselho de Disciplina, em 2008, no âmbito do processo Apito Final.

O caso estava relacionado com suspeitas de corrupção do árbitro Augusto Duarte no jogo Beira-Mar-FC Porto de 2004, que acabou empatado a zero. O castigo aplicado, que custou seis pontos aos Dragões e dois anos de suspensão a Pinto da Costa, baseava-se nas escutas do processo Apito Final, nas quais Augusto Duarte, António Araújo e Pinto da Costa combinavam um encontro na casa do presidente portista. Augusto Duarte, que tinha sido condenado a uma suspensão de seis anos, também foi, agora, ilibado.