Pinto da Costa enfrenta a maior seca de títulos em 35 anos

Além da ausência de troféus, a SAD liderada por Pinto da Costa (79 anos) enfrenta uma complicada situação financeira. O relatório e contas do primeiro semestre da época 2016/17 registou um resultado negativo de quase 30 milhões de euros, com um passivo de mais de 377 milhões. A inexistência de vendas de jogadores também contribui para estes números, sendo que a última grande transferência foi a do avançado Jackson Martínez para o Atl. Madrid na última época por 37 milhões.Pinto da Costa é o presidente que está há mais tempo à frente de um clube a nível mundial e o mais titulado, tendo ultrapassado o lendário Santiago Bernabéu (Real Madrid) a 13 de janeiro deste ano. Em 13 mandatos à frente do clube alcançou feitos dignos de registo. Especial destaque para o pentacampeonato entre 1995 e 1999, as duas Ligas dos Campeões (1987 e 2004), as duas Taças Intercontinentais (1988 e 2005) e as duas Ligas Europa (2003 e 2011), conduzindo o FC Porto a ser o clube português com o maior número de troféus internacionais.

Ao longo de 35 anos como presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa nunca esteve tanto tempo sem conquistar títulos no futebol. Foi eleito para a presidência dos azuis-e-brancos a 17 de abril de 1982.Nos último três anos, os dragões não venceram qualquer troféu, sendo que o último conquistado foi uma Supertaça em 2013 (vitória por 3-0 frente ao V. Guimarães), ainda com o técnico Paulo Fonseca, agora nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, no comando.Só em 1988/1989, o líder do FC Porto não viu a equipa de futebol conquistar qualquer troféu, já que nas restantes venceu pelo menos um. Este ano, o único título que os azuis-e-brancos podem mesmo conquistar é o campeonato. E, mesmo assim, estão a três pontos do líder Benfica (71).