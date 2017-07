Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa tratado em casa

Presidente do FC Porto saiu do hospital. Continuará a ser seguido de perto.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Mário Pereira | 02:51

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, teve esta segunda-feira alta após nove dias de internamento no Hospital de São João, no Porto. O dirigente regressou a casa, onde vai continuar o processo de recuperação das lesões sofridas (costelas fraturadas, por exemplo) após uma queda ocorrida na madrugada de 22 de julho, na sua habitação, num condomínio em Vale Pisão, concelho de Santo Tirso.



Ao que o CM apurou, o internamento foi mais prolongado pelo facto de Pinto da Costa ser, desde a intervenção cirúrgica cardíaca de 2012, um paciente hipocoagulado, condição que obriga a cuidados e medicação específicas - impede a toma de certos tipos de analgésicos, por exemplo -, pelo que se preferiu estender a observação no hospital, que lhe conferia conforto numa fase de dores, já que foram lesionados nervos intercostais.



Pinto da Costa, de 79 anos, continuará a ser seguido de perto por especialistas, tentando melhorar as capacidades de mobilidade e respiração. Ao mesmo tempo, liderará o clube a partir de casa. Na madrugada de 22, o dirigente caiu das escadas da sua habitação.