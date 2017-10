Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa recebeu 520 mil na época passada

Líder da SAD ganha mais de 37 mil € mensais.

Por Hugo Real | 08:25

A FC Porto SAD pagou, na época passada, 520 mil euros a Jorge Nuno Pinto da Costa (o mesmo valor que na temporada transata). Ou seja, o líder dos dragões levou para casa mais de 37 mil euros mensais (contas feitas a 14 ordenados). Em termos comparativos, refira-se que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, recebeu mais de 182 mil euros em 2016/17, dos quais 147 mil (10 500 mensais) de salário fixo e 35 751 de remuneração variável.



Recorde-se que Luís Filipe Vieira não aufere remuneração pelos cargos que ocupa no Benfica - lidera a SAD e o clube. Ainda na FC Porto SAD, os administradores Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles tiveram uma remuneração de 287 mil euros cada (20 500 euros mensais), enquanto Antero Henrique, que abandonou as funções que ocupava na sociedade a 1 de setembro de 2016, levou para casa 44 417 euros.



No total, os salários da administração da SAD dos azuis-e-brancos atingiram os 1,425 milhões de euros. Na época passada, a FC Porto SAD pagou 73,3 milhões de euros em custos salariais