Pinto da Costa revolta-se com secretário de Estado e abandona bancada

O que achou desta notícia?







6.3% Muito insatisfeito

6.3% 6.3%

6.3%

12.5%

12.5% 74.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







6.3% Muito insatisfeito

6.3% 6.3%

6.3%

12.5%

12.5% 74.9% Muito satisfeito pub

O Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, abandonou a bancada presidencial ao intervalo devido aos festejos de José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, durante o golo do Sporting de Braga.Pinto da Costa viu a primeira parte do encontro junto a António Salvador, presidente dos bracarenses, mas na segunda parte assistiu ao jogo na última fila da tribunal presidencial junto da restante administração da SAD portista.A forma exuberante como o governante festejou o golo de Pedro Santos, marcado aos seis minutos, não caiu bem junto do líder dos Dragões, que considerou lamentável o comportamento do membro do Governo.