Pinto da Costa teve alta hospitalar esta manhã

Presidente do FC Porto internado após queda em casa.

14:31

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, teve esta segunda-feira de manhã alta hospitalar após nove dias internado na sequência de uma queda, segundo uma nota publicada no site oficial dos 'dragões'.



O presidente do emblema 'azul e branco' abandonou o Hospital de São João na manhã de hoje, prosseguindo agora o período de recuperação.



Pinto da Costa, de 79 anos, estava internado desde a noite do dia 21 de julho, na sequência de uma queda em casa. O dirigente portista deu entrada naquela unidade hospitalar portuense com três costelas partidas.



O internamento aconteceu, conforme explicou o médico da equipa de futebol do FC Porto, Nélson Puga, por precaução, visto que, resultado das fraturas nas costelas, o presidente sentia algum desconforto que o impediam de ter uma vida normal.