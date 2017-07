Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa vê jogo no hospital

Adeptos portistas cantam nome do líder no estádio no minuto 35.

Pinto da Costa assistiu ao jogo do FC Porto com o V. Guimarães no hospital.



O presidente do FC Porto fez questão de se inteirar da preparação da equipa de Sérgio Conceiçãopara o jogo com os vimaranenses, o primeiro à porta aberta em Portugal. E terá gostado quando os adeptos gritaram o seu nome ao minuto 35, pelos 35 anos que está à frente dos destinos do clube.



O líder portista está internado no hospital de São João, no Porto, desde sexta-feira, após uma queda nas escadas da sua habitação que lhe provocou a fratura de várias costelas.



No entanto, embateu com a cabeça no superfície de vidro e é esta comoção cerebral que está a gerar preocupação.



Pinto da Costa está internado apenas por precaução, devido aos seus 79 anos, mas já está ativo e a trabalhar na nova época portista. Aliás, chegou mesmo a agendar reuniões no hospital para se manter informado sobre o clube.



Apesar da recuperação estar a decorrer de forma normal, os médicos que acompanham o presidente do FCPorto pediram para que este ficasse hospitalizado por mais uns dias. Deve ter alta apenas amanhã ou na quarta-feira, apurou o Correio da Manhã.



Pinto da Costa tem recebido mensagens de ‘rápidas melhoras’ de vários clubes, entre eles, do rival Sporting. Clube com quem o FC Porto reatou relações este ano.



"Temos de voltar a ganhar títulos"

"Não tem sido fácil introduzir uma nova metodologia e forma de trabalho, mas os jogadores estão a responder bastante bem, a assimilar todas as ideias que quero. Queremos estar na máxima força para dia 9 no início do campeonato. O FC Porto não pode estar tanto tempo sem ganhar qualquer título. O FC Porto tem de voltar a lutar diretamente com os rivais para conquistar troféus. Estamos a trabalhar nesse objetivo", garantiu ontem Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.



PSP de elite protestam

Trinta agentes da Unidade Especial da PSP, escalados ontem para a segurança do jogo em Guimarães, acordaram não entrar no estádio, em protesto contra o facto de não receberem os gratificados que acham justo.



Os polícias aguardaram na esquadra e prometem mais protestos.