Pinto da Costa vive crise de títulos após 59 troféus no futebol

Foi na freguesia de Cedofeita (Porto), às seis da manhã de 28 de dezembro de 1937, que nasceu Pinto da Costa. Não demorou a mostrar que era um fervoroso adepto do FC Porto, clube que preside desde abril de 1982, ou seja, há quase 35 anos."Tudo tem um limite e acho que ninguém tem o direito de me pedir para continuar mais tempo", afirmou Pinto da Costa, há precisamente nove anos, na festa do 70º aniversário.Certo é que o tempo passou e o FC Porto continua a ter o mesmo presidente. Um homem que acumulou polémicas e inimigos ao longo dos anos, mas que também revolucionou o futebol português.Pelo discurso, pelo que ganhou e também por aquilo que deixou aos adeptos do clube em nome do qual luta desde muito novo: além dos títulos (no futebol e em várias outras modalidades), um novo estádio, um pavilhão e um museu.Depois de, já este ano, ter sido reeleito para o 14º mandato à frente os dragões, as dúvidas persistem: vai manter-se como presidente até 2020 ou vai deixar o clube sem voltar a festejar um título de campeão?O envolvimento no processo Apito Dourado é talvez a principal mancha na já longa caminhada de Jorge Nuno Pinto da Costa à frente do FC Porto.O maior escândalo de corrupção do futebol português aconteceu em 2004 (ano do Europeu em Portugal). O presidente portista foi apanhado em escutas, interrogado em tribunal – depois de uma fuga para Espanha –, mas acabou absolvido nos tribunais comuns.Igualmente por provar ficou a responsabilidade do FC Porto e de Pinto da Costa no caso dos irmãos Calheiros: Carlos Calheiros (antigo árbitro) viajou para o Brasil de férias com a família através da agência Cosmos, que tratava das deslocações do clube. Ainda assim, o Ministério Público não conseguiu provar que esta viagem foi paga em troca de favores ao clube.Outros dos casos emblemáticos de Pinto da Costa foi a propósito das dívidas fiscais do clube. O caso da Retrete das Antas remonta a 1994, era então ministro das Finanças Eduardo Catroga, e motivou uma manifestação dos adeptos em frente ao Governo Civil, e um discurso memorável de Pinto da Costa.