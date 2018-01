Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piqué renova com o FC Barcelona até 2022

Jogador ficará com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

O defesa espanhol Gerard Piqué renovou o contrato com o FC Barcelona até 30 de junho de 2022, anunciou esta quinta-feira o clube que lidera a liga espanhola de futebol.



De acordo com os 'blaugrana', Piqué, que está prestes a cumprir 31 anos, ficará com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.



Formado no FC Barcelona, ao qual chegou com 10 anos, Piqué deixou o clube em 2004 para se mudar para o Manchester United, regressando aos 'culés' em 2008.



Ao serviço do FC Barcelona, o central disputou 422 encontros e marcou 37 golos, ganhando três Ligas dos Campeões, seis campeonatos, cinco Taças do Rei de Espanha, cinco Supertaças, três Supertaças da Europa e três Mundiais de Clubes.