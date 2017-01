Pizzi abriu caminho para goleada do Benfica

A etapa complementar mostrou um Benfica mais forte. Os laterais subiram e apareceram os desequilíbrios. Aos poucos, o Benfica foi sufocando o Tondela. O comandante Pizzi assumiu o ataque e abriu o caminho da vitória com um golo a culminar uma jogada de insistência.



As águias abrandaram, até que um passe de Samaris isolou Semedo que cruzou atrasado para Pizzi bisar. A Luz respirava de alívio e foi ao rubro com um golão de Rafa. Jonas com um passe a rasgar isolou o ex-bracarense que perante a saída de Cláudio Ramos fez um chapéu. Um golão.



A equipa de Rui Vitória já controlava o jogo e geria o resultado quando Pica fez falta sobre André Almeida na área. No penálti, Jonas não perdoou e fez o 4-0. Triunfo justo, mas por números exagerados.



Pizzi liderou este domingo o Benfica num triunfo sobre o Tondela (4-0) consolidado apenas na segunda parte, mantendo o FC Porto a quatro pontos e o Sporting a dez.O resultado gordo, esconde as dificuldades que o Benfica sentiu na primeira parte frente ao último classificado da Liga. Rui Vitória não facilitou e as novidades foram a inclusão de Zivkovic no onze e de Gonçalo Guedes na... bancada.Apesar do maior ascendente, as águias não conseguiram traduzir em golos esse domínio, em parte devido ao guarda-redes Cláudio Ramos. Travou uma bomba de Jonas (10’) e deu uma sapatada na bola quando o brasileiro surgia isolado. Também fechou o caminho da baliza a Mitroglou e a Zivkovic.