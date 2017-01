Pizzi eleito melhor jogador de dezembro

Conforme se lê na nota de imprensa enviada pela LPFP, "os prémios deverão ser entregues no primeiro jogo útil que o clube do vencedor do troféu realize na condição de visitado".



O lateral-esquerdo Bruno César, do Sporting, foi o autor do melhor golo, que foi marcado no jogo frente ao Vitória de Setúbal.

O médio Pizzi, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga em dezembro, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Segundo a votação Pizzi arrecadou 17,37% dos votos, seguido de dois jogadores do Sporting, o avançado Gelson, com 10,91%, e o médio Adrien Silva, 7,68%.O melhor jogador da II Liga foi Paulinho, do Portimonense, seguido do colega de equipa Pires e Chaby, do Sporting da Covilhã.