Pizzi em forma é prioridade no Benfica

Rui Vitória sente que a equipa está a dar os passos certos na direção dos níveis da época passada.

Por António Martins Pereira | 08:48

Rui Vitória sente que a equipa está a trilhar o caminho certo para regressar aos níveis das épocas anteriores, faltando apenas que também Pizzi recupere a forma que fez dele o jogador mais influente do último campeonato. Devolver a boa forma ao médio ofensivo é, por isso, a grande prioridade do técnico do Benfica por estes dias, apurou o CM.



Nesse sentido, ganha corpo a possibilidade de Pizzi regressar ao onze já depois de amanhã, no importantíssimo jogo com o Manchester United, em Inglaterra, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O treinador do Benfica aproveitou a recente paragem da Liga (por ocasião dos jogos de qualificação da seleção para o Mundial) para desenvolver um aturado trabalho interno de recuperação, feito em vários níveis: físico, tático e psicológico.



Rui Vitória revelou, então, ter posto em prática nessa fase "um ciclo de melhoria e de correção com vista ao futuro". O técnico entende agora que já está a colher frutos desse processo, sabe o CM. Mas Pizzi ainda é um pequeno grão a emperrar a engrenagem.



Visto tratar-se de um jogador muito influente nos mecanismos de construção atacante da equipa, a sua recuperação total passou a ser uma prioridade. Pizzi não foi titular nos dois últimos jogos da Liga.



Trabalho intenso a pensar no Man. United

A equipa de futebol do Benfica regressou aos treinos na manhã de ontem, ou seja, poucas horas após o final do jogo com o Feirense.



Esta manhã (10h00) volta a trabalhar no Seixal com o objetivo de preparar o jogo em Inglaterra com o Man. United (Champions), na próxima terça-feira.