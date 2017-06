Pizzi: “Tenho muitos amigos em Portugal”

"São duas boas equipas que pretendem alcançar a final e têm bons argumentos", frisou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Juan Antonio Pizzi, selecionador do Chile, reconhece a qualidade superior do melhor do Mundo, mas não prepara nenhuma estratégia anti-CR7."É claro que Cristiano Ronaldo forma parte do plantel que vamos enfrentar. Mas temos de ter atenção a ele e a todas as virtudes que o adversário tem. Não haverá nada de especial, simplesmente aquilo que fazemos habitualmente com todas as equipas", disse o ex-avançado espanhol que já passou pelo FC Porto, na época 2000/2001, orientado por Fernando Santos."Antes de mais nada, quero mandar cumprimentos aos familiares e vítimas do último incêndio [em Pedrógão Grande]. Tenho muitos amigos em Portugal por ter jogado no FC Porto. Foi uma grande experiência ter jogado num dos melhores clubes do Mundo e é verdade que também tive a oportunidade de trabalhar com Fernando Santos. Todos sabem, e o seu currículo também o demonstra, que devemos respeitá-lo ao máximo como treinador", lembrou o técnico, de 49 anos, que não atribui favoritismo a nenhuma seleção para a meia-final.