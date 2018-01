Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ aponta Janela como autor do mail polémico

Características técnicas terão permitido identificar Carlos Janela como criador do documento. Se for provado, pode ser condenado por corrupção ativa.

01:30

O CM sabe que a Polícia Judiciária acredita que o autor do mail sobre o orçamento do blog ‘Verdade Desportiva’, no qual são mencionadas as inicias de vários jornalistas, assim como as remunerações que iriam receber e os órgãos de comunicação social em que trabalham, é Carlos Janela.



Segundo apurou ainda o CM, a PJ tem essa convicção com base nas características técnicas do mail, que terão permitido identificar Janela como o autor.



"Continuo a afirmar que tal documento não é de minha autoria. Respeitando essa instituição [PJ], afirmo que está completamente enganada", disse ontem Carlos Janela ao CM.



O CM contactou também fonte oficial do Benfica, que afirmou: "Sobre mails não temos mais nenhum comentário a fazer. Quem os roubou também os planta."



Recorde-se que a mensagem eletrónica em causa, que terá sido enviada por Carlos Janela a Luís Filipe Vieira, está integrada na investigação da PJ ao chamado caso dos mails do Benfica.



Segundo um especialista em direito penal consultado pelo CM, e de acordo com o artigo 9º na Lei 20 de 2008, se for provado que o gestor é mesmo o autor deste mail e da criação do blog, incorre num crime de corrupção ativa, que pode ser punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa. "O crime consuma-se mediante a simples promessa ou pedido", garantiu o mesmo perito. Ou seja, não é necessário que os jornalistas aceitem essa colaboração com o blog para que Carlos Janela possa vir a ser condenado.



Já em relação aos jornalistas, e caso tenham recusado, não existe nenhum crime. Contudo, se for provado que acederam ao pedido/convite, incorrem num crime de corrupção passiva, com uma pena de cadeia até cinco anos (oito no caso dos profissionais do grupo RTP, já que é considerado crime de corrupção na Função Pública e, aqui, a pena de Janela seria até 5 anos). Contudo, para haver corrupção é necessário provar que o pagamento se destinava à pratica de atos contrários aos seus deveres laborais.



Janela prepara queixas

O CM sabe que Carlos Janela vai avançar com uma queixa por falsificação de documentos contra incertos. Em estudo está ainda a apresentação de uma queixa por difamação.



Lei aprovada em 2008

A lei pela qual Carlos Janela pode ser condenado foi publicada em abril de 2008 e instaura os crimes de corrupção passiva e ativa (nos artigos 8º e 9º). Prevê penas de prisão até cinco e três anos, respetivamente.



Buscas na Luz

A 19 de outubro, dezenas de agentes da PJ realizaram buscas no Estádio da Luz e nas casas do comentador Pedro Guerra, um dos principais protagonistas dos mails, e do presidente do clube, Luís Filipe Vieira.



Blog durou pouco tempo

O blog ‘Verdade Desportiva’ chegou a ter alguns posts, mas a sua atividade foi relativamente curta. Curiosamente, o último post que o CM encontrou é de 5 de abril, o dia em que o FC Porto divulgou que Janela era o autor da cartilha do Benfica.



Expulsões criticadas pelo FC Porto

As três expulsões nos últimos três encontros motivaram novas críticas do FC Porto às arbitragens. Os dragões - que têm sido um dos principais impulsionadores do caso dos mails do Benfica - relacionam a situação com declarações de Pinto da Costa.



"Pode ser apenas uma tremenda coincidência, mas desde que Jorge Nuno Pinto da Costa reconheceu que o FC Porto até poderia dispensar qualquer contratação no mercado de inverno se tivesse a certeza de que não haveria lesões ou castigos, três jogadores foram expulsos ao ritmo louco de um por jogo e em menos de duas semanas. Que estranho, não é?", pergunta o clube, na newsletter ‘Dragões Diário’, sendo que, na verdade, um dos vermelhos (a Danilo, frente ao Rio Ave, na vitória por 3-0 na Taça da Liga, a 21 de dezembro) teve lugar antes das declarações do líder portista (no dia 29).



Dados apanhados na ‘nuvem’ da PT

Segundo apurou o CM, os investigadores da PJ suspeitam que os mails a que o FC Porto teve acesso e que, entretanto, foram divulgados na internet, possam ter sido retirados da ‘nuvem’ da Portugal Telecom e não do próprio Benfica. A PJ, de resto, enviou um ofício com várias questões à empresa, que, por sua vez, sabe ainda o CM, informou que a complexidade da gestão de dezenas de milhões de mails não permite que nenhuma empresa do mundo possa afirmar que a segurança é total, até porque, todos os dias, hackers e empresas criam sistemas de ataque e defesa, respetivamente. Ao CM, a PT apenas afirma que se "orgulha de ter uma taxa de sucesso relevantíssima. Mas disponibiliza-se sempre para colaborar com as autoridades, não comentando o caso em concreto".