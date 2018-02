PJ fez novas buscas ao Benfica

Foi cumprido novo mandado de busca e apreensão relacionado com o caso dos emails.

Uma equipa de inspetores de crime económico da Polícia Judiciária fez fazer buscas no Estádio da Luz, a 30 de janeiro, avança a revista Sábado. Ou seja, no mesmo dia em que decorriam buscas relacionadas com a Operação Lex, outra equipa de investigação entrou discretamente no estádio do Benfica para cumprir outro mandado de busca e apreensão relacionado com o caso dos emails.Tal facto acontece numa altura em que a atenção mediática estava já virada para a Operação Lex, que envolve Rui Rangel e onde Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi constituído arguido.