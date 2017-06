PJ investiga mails do Benfica denunciados pelo FC Porto

FC Porto pagou milhões por emails do Benfica

O caso tem por base as denúncias de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal. O CM revelou na sua edição desta quinta-feira o conteúdo de várias mensagens trocadas entre os protagonistas deste caso.

apurou que os investigadores da Judiciária estão a analisar o conteúdo das mensagens trocadas entre Pedro Guerra, diretor de conteúdos da Benfica TV, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube com pessoas como Adão Mendes, antigo árbitro, o ex-delegado da liga Nuno Cabral, o antigo presdente da Liga Mário Figueiredo e outras personalidades ligadas à arbitragem.Nas conversas, são referidos pelo menos oito árbitros que apitaram jogos do Benfica.