PJ investiga negócios de Mendes

Transferências de jogadores efetuadas pelo superagente passadas a pente fino.

Por Débora Carvalho e António Sérgio Azenha | 01:30

A Polícia Judiciária (PJ) tem em curso uma investigação a todas as transferências de jogadores efetuadas por Jorge Mendes, proprietário da Gestifute, nos últimos quatro anos. Com esta iniciativa, que configura a forma de uma averiguação preventiva, a PJ pretende apurar se alguma dessas operações envolveram eventuais crimes de branqueamento de capitais. O grupo económico de Jorge Mendes está também a ser alvo de uma inspeção fiscal por parte do Fisco.



O superagente do futebol intermediou, desde 2013, negócios num valor total superior a 384 milhões de euros, que envolveram a venda dos passes de 16 futebolistas do Benfica, do Porto e do Braga para clubes estrangeiros e portugueses. No essencial, a PJ está a analisar os circuitos financeiros associados às transferências dos atletas e a verificar se existem empresas não residentes em Portugal, em particular sociedades offshores, envolvidas nas operações.



A averiguação da PJ pretende também identificar os beneficiários das verbas envolvidas nas transferências dos jogadores e apurar se, no âmbito desses negócios, houve lugar a eventuais pagamentos ilícitos. Se assim for, poderão estar em causa eventuais crimes de branqueamento de capitais.



A PJ analisa as transferências de jogadores intermediadas por Jorge Mendes ao mesmo tempo que a Autoridade Tributária tem em curso uma inspeção fiscal às contas dos últimos três anos da Gestifute, empresa de Jorge Mendes. A investigação da PJ e do Fisco são autónomas e têm objetivos diferentes: a PJ pretende apurar se nessas operações foram praticados eventuais crimes de branqueamento de capitais e o Fisco avalia se o grupo económico de Jorge Mendes terá declarado todos os rendimentos obtidos, no período em análise, e se há lugar ao pagamento adicional de impostos em sede de IRC.



Se a Judiciária detetar indícios de lavagem de dinheiro nos negócios do grupo de Jorge Mendes, será aberto um inquérito judicial. Quanto ao Fisco, poderá avançar com a aplicação de uma cobrança adicional de IRC, como já aconteceu noutros anos.



Fisco exigiu mais 8,85 milhões de euros a Mendes

O Fisco exigiu ao grupo económico de Jorge Mendes um pagamento adicional de IRC de 8,85 milhões de euros, relativos às contas de 2015, 2004 e 2002 de duas empresas. O grupo de Mendes já pagou esse imposto extra e interpôs um processo contra o Fisco no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, aguardando ainda a sentença.



Lucro de empresas do superagente dispara 224%

O grupo de Jorge Mendes registou, entre 2012 e 2015, um aumento nos lucros de 224%: segundo as contas da START, SGPS, em 2015, o lucro atingiu 32 milhões de euros, contra 9,87 milhões em 2012. A Polaris Sports obteve o lucro mais elevado .Quanto às taxas de IRC, em Portugal, a Gestifute pagou uma taxa de 28,15%.